COVID-19, coronavirus, india, News: देश में आज शुक्रवार को जब सबसे अधिक कोरोना वायरस संक्रमण के 1,31,968 नए केस दर्ज किए

गए हैं. वहीं, इस भयावह स्थिति के बीच भारत के 210 जिलों में पिछले कई दिनों से कोविड-19 के नए मामले पिछले कई दिनों से सामने नहीं आए हैं. ये बाद केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य

मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कही है. Also Read - Mumbai: मुंबई में 272 रेमडेसिविर इंजेक्‍शन जब्‍त, ब्‍लैक मार्केटिंग में दो लोग गिरफ्तार

COVID19 पर उच्च स्तरीय समूह मंत्रियों की 24 वीं बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने आज शुक्रवार को कहा, पिछले सात दिनों से 149 जिलों में एक भी कोरोना

का मामला देखने को नहीं मिला है. 8 जिलों में पिछले 14 दिनों से और तीन जिलों में 21 दिनों और 63 दिनों में पिछले 28 दिनों से कोविड-19 के मामले देखने को नहीं मिले

हैं. Also Read - Coronavirus Cases in India: कोरोना की दूसरी लहर ने मचाई तबाही, 24 घंटे में पहली बार 1.31 लाख से अधिक लोग हुए संक्रमित

इस बैठक में केंद्रीय मंत्री डॉ.एस.जयशंकर, हरदीप सिंह पुरी और ​अश्विनी कुमार चौबे भी मौजूद रहे हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ.हर्षवर्धन ने कहा, हमारी मृत्यु दर लगातार कम हो रही है और अभी मृत्यु दर 1.28% है. 89 लाख से ज़्यादा हेल्थकेयर वर्कर को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज़ मिली है और 54 लाख से ज़्यादा हेल्थकेयर वर्कर को वैक्सीन की दूसरी डोज़ मिली है. Also Read - Covid-19: कई राज्‍यों में कहर तेज, लेकिन 12 राज्‍यों- केंद्र शासित प्रदेशों में एक भी मौत नहीं

149 districts have not seen a case of COVID in last 7 days, 8 districts have not seen a case in last 14 days, 3 districts have not seen a case in last 21 days, 63 districts have not seen a case in last 28 days: Union Health Minister Dr Harsh Vardhan

#COVID19 pic.twitter.com/ItQe36jmkE

— ANI (@ANI) April 9, 2021