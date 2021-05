216 Crore Vaccine Doses To Be Available In 5 Months: देश में कोरोना महामारी की भयावह स्थिति के बीच एक अच्छी खबर है. देश में कोरोना के टीके की कमी के बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि अगस्त से दिसंबर के बीच पांच महीनों में देश में दो अरब से अधिक खुराक उपलब्ध कराई जाएंगी, जो पूरी आबादी का टीकाकरण करने के लिए पर्याप्त हैं. Also Read - महाराष्ट्र में अब तक कोविड-19 टीके की करीब दो करोड़ खुराकें दी गईं

केंद्र ने यह भी कहा कि रूस का कोविड-19 रोधी टीका स्पुतनिक V अगले सप्ताह तक उपलब्ध होने की संभावना है. नीति आयोग के सदस्य वी के पॉल ने कहा, ‘‘भारत और देश के लोगों के लिए देश में पांच महीनों में दो अरब खुराक (216 करोड़) बनाई जाएंगी. टीका सभी के लिए उपलब्ध होगा.’’ Also Read - Rajasthan Govt Will Procure Covid-19 Vaccine from Global Market: सीधे विदेश से वैक्सीन खरीदेगी राजस्थान सरकार, शुरू की प्रक्रिया

उन्होंने कहा कि अगले साल की प्रथम तिमाही तक यह संख्या तीन अरब होने की संभावना है. उन्होंने कहा कि अगस्त से दिसंबर के बीच कोविशील्ड की 75 करोड़ खुराक का उत्पादन अनुमानित है, जबकि कोवैक्सीन की 55 करोड़ खुराक उपलब्ध कराई जाएंगी. Also Read - दिल्ली में Covaxin की आपूर्ति रोके जाने के आरोप पर भारत बायोटेक ने कही ये बात

इसके अलावा, बायोलॉजिकल ई द्वारा 30 करोड़ खुराक, ज़ायडस कैडिला 5 करोड़, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा नोवावैक्स की 20 करोड़ खुराक और भारत बायोटेक द्वारा उसकी नेजल वैक्सीन की 10 करोड़ खुराकें जबकि जेनोवा 6 करोड़ खुराक और स्पुतनिक V 15.6 करोड़ खुराक उपलब्ध कराएगी.