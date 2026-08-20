4 महीने में 22 कैदियों को सुना दी मौत की सजा, यूपी के इस जज से ट्रांसफर हुए 100 पेंडिंग मर्डर केस

UP News Today: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की ओर से चार माह में 10 मामलों में 22 लोगों को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद यह प्रशासनिक आदेश दिया गया है.

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उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले जज रवि कुमार दिवाकर अपने कड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं. (Photo: AI)

UP News Today: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक फास्ट-ट्रैक कोर्ट के जज ने बीते 4 महीने में 22 कैदियों को मौत की सजा सुनाई. इसके बाद उनके पास लंबित हत्या के करीब 100 मामले जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में ट्रांसफर कर दिए गए. न्यूज एजेंसी PTI ने अधिकारियों के हवाले से इसकी जानकारी दी. एक सरकारी वकील ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि मौत या उम्रकैद की सजा वाले अपराधों से जुड़े केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज रवि कुमार दिवाकर से डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज वीरेंद्र कुमार सिंह की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं. डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट प्रमोद त्यागी ने बताया कि वकीलों और केस करने वालों में इस बात को लेकर डर था कि कहीं कोर्ट मौत की सजा न दे दे.

कौन हैं जज रवि कुमार दिवाकर?

जज रवि कुमार दिवाकर अपने कड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं. साल 2022 वह वाराणसी के ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स का वीडियोग्राफी सर्वे करने का ऑर्डर पास करने के लिए खबरों में थे. लखनऊ के रहने वाले 46 साल के जज ने 2009 में आजमगढ़ में एडिशनल सिविल जज के तौर पर शुरुआत की थी. इसके बाद मई 2015 में उन्हें सुल्तानपुर में सिविल जज और करीब पांच महीने बाद ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के तौर पर प्रमोट किया गया.जज रवि दिवाकर के पास BCom और LLM की डिग्री है. वह नवंबर 2025 से मुजफ्फरनगर में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज के तौर पर काम कर रहे हैं.

10 मामलों में 22 को मौत की सजा

बीते 13 अगस्त को उन्होंने 12 साल पुराने मर्डर केस में चार लोगों को मौत की सजा सुनाई. उन्होंने पवन कुमार की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए दोषियों (रामवीर, राजीव, राहुल और हरेंद्र कुमार) पर 1.70 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. आरोपी 14 जुलाई 2014 को शामली जिले में कुमार के घर में घुसे और कथित तौर पर पुरानी दुश्मनी के चलते हुए हमले के दौरान फायरिंग की. गोलीबारी में कुमार की मौत हो गई, जबकि उनके भाई अशोक कुमार को गोली लगी. वहीं, 1999 में फिरौती के लिए लकड़ी व्यापारी की हत्या करने वाले को भी मौत की सजा सुनाई गई.

12 अगस्त को उन्होंने लगभग 27 साल पहले फिरौती के लिए एक लकड़ी व्यापारी को किडनैप करने और उसकी हत्या करने वाले एक आदमी को मौत की सज़ा सुनाई. उन्होंने आरोपी शाहनवाज को 1999 में सलीम की हत्या का दोषी ठहराया. सलीम को 5 लाख रुपये की फिरौती के लिए किडनैप किया गया था और बाद में 9 दिसंबर 1999 को छपार के एक जंगल में उसका गला काटकर हत्या कर दी गई थी.

2011 के किसान मर्डर केस में 4 को मौत की सजा

17 जुलाई को उन्होंने 2011 में शामली जिले में लूट की कोशिश के दौरान एक किसान की हत्या के लिए चार लोगों को मौत की सजा सुनाई. किसान राज सिंह 20 अगस्त 2011 को अपने दोस्त बिजेंद्र के साथ मोटरसाइकिल पर अपनी बहन के घर जा रहे थे, तभी अनजान हमलावरों ने उन्हें रोक लिया. आरोपियों ने उन्हें लूटने की कोशिश की. विरोध करने पर राज सिंह को गोली मार दी गई, जबकि बिजेंद्र को बांधकर पास के गन्ने के खेत में फेंक दिया गया.

पूर्व ग्राम प्रधान और उसके साथी को मौत की सजा

6 जुलाई को उन्होंने 2010 के एक मर्डर केस में एक पूर्व ग्राम प्रधान और उसके साथी को मौत की सजा सुनाई. उन्होंने कहा कि यह केस ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ केस में आता है. 60 साल के राजबीर सिंह की 24 अगस्त 2010 को पंचायत चुनाव की रंजिश में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पूर्व ग्राम प्रधान प्रमोद और उसके साथी सहदेव को बाद में मर्डर के लिए गिरफ्तार किया गया था.

ड्यूटी पर होम गार्ड की हत्या के लिए मौत की सजा

2 जुलाई को जज रवि कुमार दिवाकर ने एक आदमी को ड्यूटी पर होम गार्ड की हत्या का दोषी ठहराया और उसे मौत की सजा सुनाई. जज ने कहा कि यह मामला ‘रेयरेस्ट ऑफ़ रेयर’ कैटेगरी में आता है. उन्होंने कहा कि हत्या ऐसे हालात में की गई थी जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा सजा मिलनी चाहिए. यह घटना 4 जून, 2020 को हुई थी, जब होमगार्ड रतिराम ड्यूटी पर था. उसने आरोपी की मां को बचाने के लिए बीच-बचाव किया, जब उसने कथित तौर पर उन पर हमला किया था. गुस्से में आरोपी दीपक ने रतिराम को चाकू मारकर मार डाला.

हत्या के मामले में 2 को मौत की सजा

20 जून को उन्होंने राजेंद्र सैनी की हत्या के सिलसिले में दो लोगों , गजेंद्र और रामकिरण को मौत की सज़ा सुनाई. उन्होंने कहा था कि यह मामला ‘रेयरेस्ट ऑफ़ रेयर’ मामलों में आता है. वहीं, 30 मई को उनकी फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने लगभग 15 साल पुराने एक केस में एक महिला और उसके छह साल के बेटे की हत्या के लिए 50 साल के आदमी को मौत की सज़ा सुनाई. उन्होंने कहा कि यह केस ‘रेयरेस्ट ऑफ़ रेयर’ कैटेगरी में आता है, जिसके लिए मौत की सज़ा मिलनी चाहिए. पीड़ित, राजेश देवी (30) और उनके बेटे हिमांशु की हत्या 7 नवंबर, 2011 को मज़फ्फरनगर ज़िले में कर दी गई थी. प्रॉसिक्यूशन के अनुसार, रहीस राजेश देवी और बच्चे को पास के गन्ने के खेत में ले गया और बहस के बाद उन्हें बार-बार ईंटों से मारकर मार डाला. उनकी लाशें 13 नवंबर को मिलीं.

उधर, 2019 के एक मर्डर केस में जज साहब ने बीते 28 अप्रैल को एक महिला और उसके तीन बेटों को मौत की सजा सुनाई. उधर, 6 अप्रैल को मुजफ्फरनगर फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट ने 2019 में एक वकील की किडनैपिंग और मर्डर के मामले में तीन लोगों को मौत की सज़ा सुनाई. प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक पीड़ित वकील मोहम्मद समीर को 15 अक्टूबर, 2019 को 45 लाख रुपये के पैसे के झगड़े में किडनैप किया गया और बाद में मार दिया गया. जांच के दौरान, पुलिस को पता चला कि आरोपियों ने एक आरोपी की मदद से लाश को दूसरी जगह ठिकाने लगा दिया था. बाद में लाश सिकरी गांव के जंगल से मिली.

(इनपुट: PTI)