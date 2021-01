हैदराबाद: तेलंगाना (Telangana) में एक ही परिवार पर कोरोना (Corona Virus) कहर बनकर टूटा है. परिवार के 22 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं. इससे तेलंगाना में हड़कंप मच गया है. ये सभी लोग एक ही परिसर में रहते हैं. जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के. हर्षवर्धन के अनुसार उनमें से किसी में कोई भी लक्षण नहीं है. ये सभी एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल भी हुए थे. Also Read - FAQ: भारत को मिल गई उसकी पहली कोरोना वैक्सीन, जानिए कब, कहां, कैसे और किसको लगेगा कोरोना का टीका; हर सवाल का जवाब

मामला तेलंगाना के सूर्यपेट कस्बे का है. यहाँ एक ही परिवार के 22 सदस्यों का कोरोनावायरस परीक्षण पॉजिटिव आया है. स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि कुछ दिन पहले एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद परिवार के लोग संक्रमित हुए हैं. ये सभी लोग एक ही परिसर में रहते हैं. उन्होंने कहा, "वे घर में आइसोलेशन में हैं. हम उनकी स्थिति की निगरानी कर रहे हैं."

अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि परिवार के किसी भी सदस्य ने हवाई यात्रा नहीं की थी और ब्रिटेन में पाए गए वायरस के नए स्ट्रेन से संक्रमित होने से भी इनकार किया है. परिवार के एक सदस्य को टीबी की बीमारी है और उसकी नियमित जांच के दौरान ही उसका कोरोनावायरस परीक्षण किया गया, जो पॉजिटिव आया. चूंकि वह एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे, इसलिए वहां और भी जो लोग मौजूद थे, वे भी सतर्क हो गए. स्वास्थ्य विभाग ने 38 लोगों के समूह का कोविड परीक्षण किया, जिनमें से 22 संक्रमित पाए गए.

लगभग चार महीनों के बाद यह पहली घटना है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में एक ही परिवार के लोगों का परीक्षण पॉजिटिव आया है. अधिकारियों ने कहा कि अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा हुए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) जैसे उपायों का पालन नहीं किया था. इन लोगों के पड़ोसियों के नमूने भी लिए गए हैं और इलाके का सैनिटाइजेशन भी किया गया है. अधिकारियों ने कहा कि वायरस का सामुदायिक प्रसारण नहीं हुआ है.