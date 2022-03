Odisha News: खुर्दा जिले के बानापुर में शनिवार को बीजद के निलंबित विधायक प्रशांत जगदेव की गाड़ी से कथित रूप से टकरा जाने से सात पुलिसकर्मियों समेत कम से कम 22 लोग घायल हो गए हैं. विधायक की गाड़ी अचानक भीड़ में जा घुसी और देखते ही देखते 22 लोगों को रौंद डाला. घटना के बाद वहां अफरातफरी मच गई. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना में बानापुर पुलिस थाना के प्रभारी निरीक्षक आर आर साहू सहित दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, उन्हें एम्स, भुवनेश्वर ले जाया गया है. इस घटना में “लगभग 15 भाजपा कार्यकर्ता और सात पुलिस कर्मी घायल हो गए हैं.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस घटना में चिल्का के विधायक भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, वे भी उस जगह मौजूद थे जब ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव के दौरान बीडीओ बानापुर के कार्यालय के बाहर भीड़ जमा थी. अचानक विधायक की गाड़ी जमा भीड़ के एक हिस्से में घुसी और लोगों को कुचल डाला.

The phenomenon of power & privilege of being @bjd_odisha

leader in #Odisha.

A news channel reports, no one is killed so far and only 22 have been injured including 7 police officials. Will he be arrested ? Or Law will take its own course !

@PrasantJagdev pic.twitter.com/kM3Vea3OCB

— Sumit Kumar Behera (@SumitOdisha) March 12, 2022