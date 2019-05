नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार दूसरी बार बृहस्पतिवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलायी. इसके बाद पीएम मोदी के मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने शपथ ली. इसमें कुल 24 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली. इसमें राजनाथ सिंह और अमित शाह के अलावा पूर्व विदेश सचिव एस जयशंकर शामिल है.

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 68 वर्षीय नरेन्द्र मोदी को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित एक समारोह में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. मोदी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व भी कर रहे हैं. शपथ समारोह में देश विदेश के विविध क्षेत्रों के गण मान्य लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे. नरेन्द्र मोदी के भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने शपथ ली. मोदी मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली.

1. राजनाथ सिंह

2. अमित शाह

3. नितिन गडकरी

4. डीवी सदानंद गौड़ा

5. निर्मला सीतारमण

6. राम विलास पासवान

7. नरेन्द्र सिंह तोमर

8. रविशंकर प्रसाद

9. हरसिमरत कौर बादल

10. थावर चंद गहलोत

11. एस जयशंकर

12. रमेश पोखरियाल निशंक

13. अर्जुन मुंडा

14. स्मृति ईरानी

15. डा. हर्षवर्द्धन

