Kabul, Kabul Air Port, Indian, Nepalese, Afghanistan, Delhi, India, Indian Air Force, IAF: आतंकी संगठन तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्‍जे के बाद 31 अगस्त की तय समयसीमा से पहले विभिन्न देशों के द्वारा अपने नागरिकों को निकालने के लिए की जा रही तेज कोशिशों के बीच भारतीय वायुसेना का आज गुरुवार को काबुल एयरपोर्ट से दिल्‍ली के लिए 24 भारतीयों और 11 नेपालियों को लेकर रवाना रवाना हो चुका है. विमान अभी दिल्‍ली रास्‍ते में. बता दें कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत भारतीय समेत अन्‍य नागरिकों को काबुल से निकाल रही है. तालिबान की बर्बरता के डर से देश से भागने की बेताब कोशिश में, एक सप्ताह से अधिक समय से काबुल एयरपोर्ट के आसपास हजारों अफगान अभी भी जमा हैं.Also Read - US Embassy Alert: अमेरिकी नागरिक जो काबुल एयरपोर्ट के गेट पर हैं, उन्‍हें अब तुरंत निकल जाना चाहिए

विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से 24 भारतीय और 11 नेपाली लोगों के साथ भारतीय वायु सेना की उड़ान भर चुका है और दिल्ली आने के रास्ते में है. Also Read - चीन के लिए इस तरह से सिरदर्द बन सकता है तालिबान, उम्मीद करना नासमझी: रिपोर्ट

Indian Air Force flight with 24 Indian and 11 Nepalese evacuees from Kabul, Afghanistan is on its way to Delhi: Ministry of External Affairs pic.twitter.com/mmP3Za0CCM

— ANI (@ANI) August 26, 2021