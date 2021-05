गोवा के सरकार द्वारा संचालित गोवा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल (GMCH) में मंगलवार सुबह 26 कोराना मरीजों की मौत हो गई. गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने कहा कि उन्होंने 26 कोरोना मरीजों की मौत का उचित कारण पता लगाने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा मामले की जांच की मांग की है. उन्होंने बताया कि इन मरीजों की मौत देर रात 2 बजे से सुबह 6 बजे के बीच हुई ‘जो की तथ्य’ है, लेकिन मौत के कारण स्पष्ट नहीं है. Also Read - Coronavirus: इस राज्य में समाप्त हो सकती है ई- पास की सुविधा, जानें अब यात्रा करने के लिए क्या होगा नया नियम

GMCH का दौरा करने वाले गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा था कि 'मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता और जीएमसीएच में कोविड- 19 वार्ड तक इसकी आपूर्ति के बीच अंतर से रोगियों को कुछ समस्याएं हुई हैं.' उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्य में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है. वहीं, राणे ने पत्रकारों से बात करते हुए सोमवार को GMCH में ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी की बात स्वीकार की.

Will be holding a meeting with the medical and administrative team to resolve all the issues and to ensure that everyone gets necessary facilities. 2/2

