27 % reservation for OBC and 10 % for EWS in medical education: केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मेडिकल एजुकेशन के विभिन्‍न पाठ्यक्रमों (medical/dental courses)ओबीसी के लिए 27% आरक्षण (27% reservation for OBCs) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण (10% reservation forEconomically Weaker Section) देने का फैसला लिया है. वहीं, पीएम मोदी ने कहा, -यह हमारे देश में सामाजिक न्याय का नया प्रतिमान बनाएगा. बता दें कि मेडिकल अभ्यर्थियों की ओर से चिकित्सा शिक्षा के अखिल भारतीय कोटे में ओबीसी आरक्षण देने की लंबे समय से मांग की जा रही है. देश की विभिन्न अदालतों में कई मुकदमे भी हुए हैं, लेकिन यह मामला लंबे समय से लंबित था.Also Read - International Tiger Day: भारत में तय समय से 4 साल पहले बाघों की संख्या हुई दोगुनी, पीएम मोदी ने दी बधाई

केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने कहा- मंत्रालय ने अपने अखिल भारतीय कोटा स्‍क्रीम के तहत मेडिकल/ डेंटल के यूजी ओर पीजी कोर्सेंस (MBBS/MD/MS/Diploma/BDS/MDS) में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप में कमजोर वर्ग के लिए इसी अकादमिक सत्र 2021-22 से रिजर्वेशन देने के लिए फैसला किया है. Also Read - Blackbucks Video Viral: 3 हजार काले हिरणों ने की सड़क पार, PM Modi ने रि-शेयर किया वीडियो, लिखी दिल छू लेनी वाली बात

Ministry has taken a decision for providing 27% reservation for OBCs & 10% reservation for Economically Weaker Section in the All India Quota Scheme for UG and PG medical/dental courses (MBBS/MD/MS/Diploma/BDS/MDS) from the current academic year 2021-22 onwards: Health Ministry pic.twitter.com/5BTzXg8Z2b

— ANI (@ANI) July 29, 2021