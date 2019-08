नई दिल्‍ली: जम्‍मू-कश्‍मीर में पाकिस्‍तान ने पीओके के उन 27 नागरिकों के साथ ऐसी कठोरता अपनाई है कि वे वापस अपने घर नहीं जा सके और कश्‍मीर के पुंछ में रुकने को मजबूर हो गए. दरअसल, पीओके न‍िवासी ये 27 लोग सोमवार को जम्‍मू-कश्‍मीर से वापस पाक के कब्‍जे वाले कश्‍मीर में अपने घर जाने वाले थे. उनकी परमिशन खत्‍म होने वाली थी और आज उनकी वापसी तय थी, लेकिन पाक अधि‍कृत कश्‍‍‍‍मीर केे अथॉरिटी ने पीओके की तरफ के गेट नहीं खोले.

ये लोग क्रास एलओसी बस सर्विस से वापस जाने वाले थे. लेकिन पीओके के अफसरों के अड़ियल रवैये के चलते इन्‍हें एलओसी के इस पार ही रुकना पड़ा है.

Jammu & Kashmir: 27 residents of PoK who had come to Poonch & were scheduled to return today through Cross-LoC bus services, had to stay back in Poonch as PoK authorities did not open the gates to their side. pic.twitter.com/j7fIE9YEEm

— ANI (@ANI) August 19, 2019