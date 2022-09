Balasore Gas Leaked: ओडिशा के बालासोर में एक झींगा प्रसंस्करण संयंत्र की इकाई में अमोनिया गैस लीक होने से 28 मजदूर बीमार पड़ गए. बीमार होने वालों में सबसे ज्यादा महिलाएं शामिल हैं. बालासोर के सीडीएमओ डॉ जुलालसेन जगदेव ने कहा कि 28 लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खांटापाड़ा में भर्ती कराया गया है. इनमें से 15 को बालासोर रेफर कर दिया गया. बीमार लोगों में चार लोगों की हालत गंभीर है. जबकि 3 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है.Also Read - DRDO ने अत्यंत कम दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल टेस्ट किया

मिली जानकारी के अनुसार, झींगा प्रसंस्करण संयंत्र की इकाई में बुधवार को अमोनिया गैस लीक हो गई. गैस लीक होने से वहां काम कर रहे कई मजदूरों की तबीयत बिगड़ने लगी तो उन्हें अस्पतालों में भर्ती करवाया गया. प्रशासन का कहना है कि हालात काबू में हैं. बीमार लोगों का इलाज चल रहा है. जिन लोगों की हालत नाजुक है उन्हें बेहतर इलाज के लिए बालासोर भेजा गया है.

