नई दिल्ली: देश के सात हवाईअड्डों पर Corona Virus संक्रमण के संबंध में रविवार तक 137 उड़ानों से आए 29,000 से अधिक यात्रियों की जांच की गई है लेकिन अब तक एक भी मामला सकारात्मक नहीं पाया गया. मंत्रालय (Ministry of Health) ने ट्वीट किया, ‘‘137 उड़ानों के 29,707 यात्रियों की जांच की गई. आज 22 उड़ानों के 4,359 यात्रियों की जांच की गई. कोरोनावायरस संक्रमण का अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया.’’

Total of 29,707 passengers from 137 flights screened. 4,359 passengers of 22 flights screened today. No case of #coronarvirus found till date. @PMOIndia @drharshvardhan @AshwiniKChoubey @WHOSEARO @MEAIndia @MoCA_GoI @AAI_Official @PIB_India @DDNewslive

मंत्रालय ने एक अन्य ट्वीट में कहा, ‘‘नेपाल में कोरोना वायरस (Corona Virus) के एक मामले की पुष्टि होने के मद्देनजर भारत ने नेपाल की सीमा से सटे जिलों में सतर्कता बढ़ा दी है. उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले के झूलाघाट और जौलजीबी में नेपाल के साथ लगती सीमा पर स्वास्थ्य दल तैनात किए गए हैं.’’

Concerned about the new #coronavirus? Stay healthy while travelling!

❗Cover your👃🏻&👄 when coughing or sneezing🤧

❗Wash your hands👐🏻

❗Discard mask😷properly after use

❗If you’re sick, inform crew & seek medical care

❗Share your travel history with your health care provider pic.twitter.com/ExSIOWNYS0

— World Health Organization Philippines (@WHOPhilippines) January 25, 2020