नई दिल्‍ली: कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित देश की राजधानी दिल्‍ली में सोमवार को संक्रमण 299 नए केस सामने आए और आज तक कुल संक्रमितों का आंकड़ 10 हजार के पार हो गया. तेजी से बढ़ते हुए कोरोना के मामलों के बीच थोड़ी सी राहत की बात ये हैं कि पिछले 24 घंटे में किसी भी संक्रमित की मौत नहीं हुई है. हालांकि दिल्‍ली में कोविड19 से मरने वालों का कुल आंकड़ा 160 हो चुका है. Also Read - Coronavirus in Kashmir: कोरोना संक्रमित मरीज का इलाज करने वाले पांच डॉक्टर निकले Covid-19 पॉजिटिव

दिल्‍ली के स्‍वास्‍थ्‍य विभाग के मुताबिक‍, दिल्‍ली में बीते 24 घंटे में कोविड 19 के 299 केस सामने आए हैं, जबकि 282 संक्रमण से बीमार मरीज इलाज से ठीक होने के बाद डिस्‍चार्ज किए जा चुके हैं, जबकि‍ 5409 कुल सक्र‍िय केस हैं. Also Read - कोरोना के मरीजों की जान बचाने में इन तत्वों का संयोजन रहा है सक्षम, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

भयावह महामारी के संकट के बीच इन 24 घंटों में राहत की बात ये रही कि कोविड19 से संक्रमित किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है. दिल्‍ली में कोरोना वायरस से कुल संक्रमितों की संख्‍या 10,054 हो गई, जिसमें 4485 मरीज ठीक होकर डिस्‍चार्ज हो चुके हैं और 160 की मौत हो चुकी है. Also Read - लॉकडॉउन4.0 का पहला दिन, दिल्‍ली-NCR में जाम, दिल्ली-यूपी और हरियाणा सीमा पर हुई मुश्किल

299 new #COVID19 positive cases reported in Delhi in last 24 hrs, 283 recovered/discharged/migrated in last 24 hrs, no deaths reported in this duration. Total number of positive cases in national stands at 10,054 -including 4485 recovered/discharged and 160 deaths: Govt of Delhi pic.twitter.com/GIqhZywkFz

