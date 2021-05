2DG anti-COVID 19 Drug Price Kept at Rs 990 Per Sachet: देश में कोरोना संक्रमण की महामारी के बीच बहुप्रतीक्षित डीआरडीओ (DRDO) की 2DG एंटी-कोविड 19 दवा की कीमत 990 रुपए प्रति पाउच रखी गई है. सरकारी अस्पतालों, केंद्र और राज्य सरकार को रियायती मूल्य पर दवा उपलब्ध कराई जाएगी. Also Read - Viral Video: यूज्‍ड PPE किट, मास्क और हैंड ग्लब्स दोबारा बेचने के लिए धोए जा रहे थे!

सरकारी अधिकारी ने बताया कि डॉ रेड्डीज लैब द्वारा DRDO की 2DG एंटी-कोविड 19 दवा की कीमत 990 रुपए प्रति पाउच रखी गई है. सरकारी अस्पतालों, केंद्र और राज्य सरकार को रियायती मूल्य पर दवा उपलब्ध कराई जाएगी.

बता दें कि डीआरडीओ की इस दवा के प्रयोग में यह सामने आया है कि सामान्‍य इलाज की अपेक्षा मरीज इससे ढाई दिन जल्‍दी ठीक हुए हैं और साथ ही ऑक्सीजन की निर्भरता (dependency) भी लगभग 40 फ़ीसदी तक कम देखने को मिली है.

The price of DRDO’s 2DG anti-COVID 19 drug has been kept at Rs 990 per sachet by Dr Reddy’s lab. Govt hospitals, central and state govt would be provided the medicine at a discounted price: Govt officials pic.twitter.com/FEic70fSq5

— ANI (@ANI) May 28, 2021