J&K: बेकाबू ट्रक ने CRPF के खड़े वाहन को टक्कर मारी, तीन जवान घायल, हैरान करने वाला CCTV फुटेज

श्रीनगर: जम्मू- कश्मीर में यह हैरान कर देने वाला CCTV फुटेज का यह वीडियो सामने आया है. पुलवामा जिले के अवंतीपोरा में नंबल इलाके में श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह हादसा हुआ है.

श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज बुधवार को फलों से लदे एक ट्रक ने नियंत्रण खोकर सीआरपीएफ के खड़े वाहन को टक्कर मार दी, जिससे सीआरपीएफ के तीन जवान घायल हो गए. घायल जवानों को अस्पताल ले जाया गया है.