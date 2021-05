coronavirus, covid-19, France, Belgium, Uzbekistan, India, Remdesivir, News: कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी भयावह तेजी से बढ़े मामलों से निपटने के लिए भारत की मदद करने के लिए विश्व समुदाय से जरूरी चिकित्सा आपूर्ति, राहत सामग्री, ऑक्‍सीजन, जीवन रक्षक दवाओं के साथ- साथ आर्थिक मदद दुनिया के कई देशों से मिल रही है. इसी क्रम में फ्रांस, बेल्जियम ( Belgium) और उज्‍बेकिस्‍तान (Uzbekistan) से मेडिकल सहायता, ऑक्‍सीजन कॉन्‍सन्‍ट्रेटर, रेमेडिसिविर (Remdesivir) लेकर रविवार को सुबह तक तीन उड़ानें आज सुबह तक पहुंच चुकी हैं. Also Read - ऑक्सीजन की कमी पर Varun Dhawan ने निकाला भड़ास, बोले -हमने घर, जमीन नहीं हवा के लिए लड़ाई की

फ्रांस से मेडिकल आपूर्ति की एक खेप लेकर एक उड़ान आज सुबह भारत आ गई है.

बेल्जियम से रेमेडिसिविर (Remdesivir) की 9000 शीशियों की खेप भारत आ गई है.

Consignment of 9000 vials of Remdesivir arrives in India from Belgium

“Shared interests and shared commonalities! Welcome consignment of 9000 vials of Remdesivir from our EU partner Belgium”: Ministry of External Affairs (MEA) spokesperson Arindam Bagchi

