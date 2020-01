जम्मू: जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग Jammu-Srinagar Highway पर एक टोल प्लाजा के निकट शुक्रवार तड़के आतंकवादियों के एक समूह ने पुलिस पर हमला किया, जिसके बाद हुई मुठभेड़ encounter में जैश-ए-मोहम्‍मद Jaish-e-Mohammad के तीन आतंकवादी terrorists मारे गए. इस दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया. श्रीनगर जा रहे तीन-चार आतंकवादियों को पुलिस ने बाना टोल प्लाजा पर रोका था. सुबह पांच बजे पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त दल ने कश्मीर जा रहे ट्रक को टोल पर रोका था. इसके बाद ट्रक से गोलीबारी की गई, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हमले के बाद राजमार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया और पूरे जंगल क्षेत्र को घेर लिया, जिससे आतंकवादी अंदर फंस गए और मुठभेड़ शुरू हो गई. उन्होंने बताया कि आतंकवादियों ने ग्रेनेड भी दागे. डीजीपी ने बताया कि इस दौरान मुठभेड़ में दो और आतंकवादी मारे गए और एक अन्य के वहां फंसे होने की आशंका है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मौके से चार हथियार और कुछ गोला बारूद सहित विस्फोटक बरामद हुए हैं. उन्होंने कहा कि ये आतंकवादी संभवत: विदेशी हैं.

पुलिस ने बताया कि ये आतंकवादी हाल में घुसपैठ करने वाले समूह का हिस्सा थे. यह समूह कठुआ जिले के हीरानगर में अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) से दाखिल हुआ और कश्मीर घाटी जा रहा था.ट्रक में पॉलीविनाइल ले जाया जा रहा था और आतंकवादियों के छुपने के लिए छोटी सी जगह बना रखी थी. उन्होंने बताया कि आतंकवादियों ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी और हथियारों से लैस थे. अधिकारियों को संदेह है कि आतंकवादियो की योजना महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों सहित राजमार्ग के पास सुरक्षा शिविरों पर हमला करने की थी.

#UPDATE Two explosions heard near Bann toll plaza on Jammu-Srinagar highway where the encounter between terrorists and security forces is underway. One policeman injured, one terrorist killed in the encounter (deferred visuals) pic.twitter.com/I7fwofQphL — ANI (@ANI) January 31, 2020

जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) DGP Dilbag Singh दिलबाग सिंह ने बताया कि श्रीनगर जा रहे तीन-चार आतंकवादियों को पुलिस ने बाना टोल प्लाजा पर रोका था. नगरोटा का बाना टोल प्लाजा जम्मू शहर से 28 किलोमीटर दूर है. सिंह ने बताया कि मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया और अन्य पास के जंगल में भाग गए. वहीं, एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. डीजीपी ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये आतंकवादी हाल में घुसपैठ करने वाले समूह का हिस्सा थे और कश्मीर घाटी जा रहे थे. उन्होंने बताया, ”संदेह है कि यह समूह कठुआ जिले के हीरानगर में अंतरराष्ट्रीय सीमा से दाखिल हुआ था.”

DGP Dilbag Singh on Jammu-Srinagar Highway encounter: 3 Jaish-e-Mohammad terrorists have been killed, six weapons recovered. Truck driver and conductor have been arrested. Questioning is underway with truck driver and conductor. Search operation is still on. pic.twitter.com/AfcK6bTnF3 — ANI (@ANI) January 31, 2020

जम्मू जोन के आईजीपी मुकेश सिंह ने मीडियाकर्मियों से से कहा कि कश्मीर जा रहे ट्रक को सुबह पांच बजे पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त दल ने टोल पर रोका था. उन्होंने बताया कि इसके बाद ट्रक से गोलीबारी की गई, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया. आईजीपी ने कहा कि पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने गोलीबारी का जवाब दिया, जिसमें एक आतंकवादी मारा गया, जबकि बाकी वन क्षेत्र में भाग. उन्होंने बताया कि ट्रक चालक मकबूल को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है.

Mukesh Singh, IG Jammu: Around 5 am, police stopped a truck for checking, the militants hidden inside started shooting. One police personnel was also injured. There is a possibility of atleast 4 more terrorists hidden in the area. Area has been cordoned&search operation is on. https://t.co/kYwc41Sybi pic.twitter.com/PqNBBCKVFn — ANI (@ANI) January 31, 2020

पुलिस ने नगरोटा के बान इलाके में टोल प्लाजा पर श्रीनगर जा रहे एक ट्रक को तड़के पांच बजे रोका, जिसके बाद गोलीबारी हुई.पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी तलाश अभियान पर नजर रखने के लिए मौके पर मौजूद हैं. उधमपुर जिले में एहतियाती तौर पर सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है.