Today Weather Update: देश में कड़ाके की ठंड का सितम जारी, जानें- आपके राज्य में कैसा है मौसम का हाल?

Weather Update: नए साल 2024 को अभी दो ही दिन बीते हैं कि देश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. IMD ने पहले ही देश की राजधानी दिल्ली समेत सभी उत्तरी राज्यों हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, लद्दाख, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और चंडीगढ़ में घने कोहरे पर अलर्ट जारी कर चुका है.

अगर दिल्ली की बात करें तो यहां हफ्तेभर से शीतलहर और कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. 2-3 दिनों से राजधानी में ठंड भी काफी बढ़ गई है. सुबह-शाम घना कोहरा छाया रहता है, तो दिन भर ठिठुरन का अहसास हो रहा है. बीते मंगलवार की सुबह दिल्ली के कई इलाकों में घने कोहरे से सामना करना पड़ा. हालात यह थे कि कई इलाकों में विजिबिलिटी 25 से 200 मीटर तक थी. हालांकि, दिन में हवाएं कुछ तेज हुईं और कोहरा छंटा. कोहरे की घनी चादर की वजह से दिल्ली से जाने वाली कई ट्रेनें और फ्लाइट्स भी लेट हुईं.

#WATCH | As the temperature dips in Delhi, people seen sitting by the bonfire in a bid to keep themselves warm.

(Visuals from Safdarjung Terminal, shot at 4:20 am) pic.twitter.com/HMSwliyjjC

— ANI (@ANI) January 3, 2024