Parliament Winter Session: डीके सुरेश, नकुल नाथ समेत तीन और विपक्षी सांसद लोकसभा से सस्पेंड, 146 पहुंची संख्या

Parliament Winter Session: संसद की सुरक्षा में चूक के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही ठीक से नहीं चल पा रही है. विपक्षी सांसद इसे लेकर जबरदस्त हंगामा कर रहे हैं. हंगामे की वजह से गुरुवार को (Lok Sabha) कांग्रेस के तीन और सांसदों को लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया. सस्पेंड किये गए सांसदों में डीके सुरेश (DK Suresh), नकुल नाथ (Nakul Nath) और दीपक बैज (Deepak Baij) शामिल हैं. इसके साथ ही संसद के शीतकालीन सत्र से निलंबित सांसदों की संख्या बढ़कर 146 पहुंच गई है. यह संख्या लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर है.

Three more Congress MPs including DK Suresh, Nakul Nath and Deepak Baij suspended from the Lok Sabha.

