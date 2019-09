जम्मू: आतंकी संगठन जैश की मोहम्‍मद की बड़ी आतंकी कार्रवाई करने की साजिश बेनकाब हो गई है. जम्‍मू-कश्‍मीर के कठुआ में पुलिस ने गुरुवार को छह AK-56, AK-47 राइफलों के साथ आतंकी संगठन के तीन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है. यह जानकारी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी है.

जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक मकेश सिंह ने बताया बताया कि जम्मू-पठानकोट राजमार्ग पर सुबह आठ बजे एक ट्रक को रोका गया और जांच के दौरान छह एके-47 जब्त की गईं. उन्होंने बताया कि यह ट्रक पंजाब के बामयाल क्षेत्र से कश्मीर जा रहा था. आईजीपी ने बताया कि ट्रक की जांच की जा रही है और तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनका ताल्लुक कश्मीर से है.

SSP Kathua, Sridhar Patil on truck carrying ammunition seized: 4 AK-56, and 2 AK-47, 6 magazines and 180 live rounds have been recovered. Three affiliated to Jaish e Mohammed arrested #JammuandKashmir pic.twitter.com/oan50qqu97

— ANI (@ANI) September 12, 2019