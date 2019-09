रामबन/जम्मू: जम्मू-किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बटोटे में नौ घंटे चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने तीन आतंकवादियों को मार गिराया है. अभियान में एक जवान भी शहीद हुआ है. सेना के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि मुठभेड़ पहले राजमार्ग के पास हुई. बाद में आतंकवादी वहां से भागकर मुख्य बाजार स्थित एक मकान में छुप गए. सुरक्षा बलों ने उन्हें सभी ओर से घेर लिया है.

#UPDATE Jammu Inspector General of police (IG) Mukesh Singh on Batote encounter: The hostage has been rescued safely. One army personnel has lost his life & two policemen injured. Operation is over now. pic.twitter.com/p3EY7204RP — ANI (@ANI) September 28, 2019

जम्मू स्थित रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने कहा कि मुठभेड़ समाप्त हो गयी है. हमने तीन आतंकवादियों को मार गिराया है. अभियान में एक जवान भी शहीद हुआ है. उन्होंने कहा कि अभी तलाशी अभियान जारी है. विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है. इससे पहले पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया था कि एक मकान में पांच आतंकवादी छिपे हुए हैं. उन्होंने बताया था कि आतंकवादियों ने शनिवार सुबह सेना के त्वरित कार्रवाई दल (क्यूआरटी) पर हमला कर भागने का प्रयास किया था. लेकिन दल ने उनका पीछा कर उन्हें घेर लिया.

#UPDATE Jammu Inspector General of police (IG) Mukesh Singh: Three terrorists have been eliminated in Batote town of Ramban district of Jammu Zone. https://t.co/7Pd40KS6Sn — ANI (@ANI) September 28, 2019



आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी

अधिकारी ने बताया कि बेहद खराब मौसम के बावजूद गहन तलाशी अभियान के बाद मकान में छुपे आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच दोपहर एक बजे फिर से गोलीबारी शुरू हो गई. उन्होंने बताया कि मकान मालिक के अंदर फंसे होने की आशंका है और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है. उनके परिवार के अन्य सदस्य बाहर आ गए थे और उन्हें सुरक्षित रखा गया है. सुरक्षा बलों द्वारा पीछा किए जाने के दौरान आतंकवादी जबरन इस मकान में घुस गए.

J&K Police: After a hot chase the terrorists entered the house of a civilian in Batote town which was immediately cordoned. Senior officers on spot supervising the operation. https://t.co/7Pd40KS6Sn — ANI (@ANI) September 28, 2019



किश्तवाड़ की तरफ से आए आतंकवादी

आतंकवादियों ने सुबह ग्रेनेड फेंका और धारमुंड गांव में सेना के क्यूआरटी पर गोलीबारी की जिसके बाद मुठभेड़ हुई. उन्होंने बताया कि सेना के अतिरिक्त जवानों और पुलिस कर्मियों को भी मौके पर भेजा गया है. पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है ताकि आंतकवादियों के भागने की हर कोशिश को नाकाम किया जा सके. ऐसा माना जा रहा है कि आतंकवादी किश्तवाड़ की तरफ से आए और उन्होंने राजमार्ग पर अस्थायी शिविर में रात गुजारी.

Jammu and Kashmir: Exchange of fire underway in Batote in Ramban. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/yAvH6AhHiY — ANI (@ANI) September 28, 2019



चालक ने दिखाई समझदारी

लेफ्टिनेंट कर्नल आनंद ने कहा कि आज शनिवार सुबह करीब साढ़े सात बजे, दो संदिग्धों ने एक वाहन को बटोटे में राजमार्ग पर रोकने की कोशिश की. चालक ने समझदारी दिखाते हुए वाहन को रोका नहीं और तुरंत ही नजदीकी सेना की चौकी को इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि क्यूआरटी फौरन हरकत में आया और संदिग्धों का पता लगाया. अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद एहतियाती तौर पर राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है.