Srinagar Encounter: जम्मू-कश्मीर पुलिस (Jammu and Kashmir Police) और भारतीय सेना (Indian Forces) के जवानों ने तीन आतंकवादियों को मार (Three Terrorist Killed) गिराया है. पुलिस ने शुक्रवार सुबह बताया कि गुरुवार रात से चल रहे एनकाउंटर (Encounter) में यह आतंकवादी मारे गए हैं. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मारे गए आतंकवादियों में से एक की पहचान सुहैल अहमद रैदर के रूप में हुई है. सुहैल अहमद आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद (Jaish-e-Mohammad) से जुड़ा आतंकी था. मारे गए अन्य आतंकवादियों की पहचान की जा रही है. उन्होंने बताया कि एनकाउंटर स्थल से हथियार और गोला-बारूद के साथ अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है.

कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने कहा, 'मारे गए आतंकवादियों में से आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से जुड़े एक आतंकवादी सुहैल अहमद रैदर की पहचान हो चुकी है. दो अन्य अज्ञात आतंकवादियों की पहचान अभी नहीं हो पाई है. इन सभी को श्रीनगर में गुरुवार देर रात से चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा ने मार गिराया है.' उन्होंने बताया कि एनकाउंटर स्थल से हथियार और गोला-बारूद के साथ आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है.

One of the killed #terrorists has been identified as Suhail Ahmad Rather of #terror outfit JeM. As revealed during yesterday’s PC, terrorist Suhail was also involved in #ZewanTerrorAttack. All terrorists involved in Zewan attack have been #neutralised: IGP Kashmir@JmuKmrPolice https://t.co/8qu081u8mV

— Kashmir Zone Police (@KashmirPolice) December 31, 2021