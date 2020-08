नई दिल्‍ली: भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. भारत में कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए तीन वैक्‍सीन तैयार की जा रही हैं. इनमें एक वैक्‍सीन का ट्रायल फेज तीन में आज या कल जाएगा. दो वैक्सीन फेज़ 1 और 2 ट्राएल पर हैं. ये बात नीति आयोग के वीके पाल ने आज मंगलवार को कही है. बता दें भारत ऑक्‍सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सहयोग से वैक्‍सीन तैयार करने की कोशिश में जुटा हुआ है. Also Read - जल्द शुरू हो सकती हैं अंतरराष्ट्रीय उड़ानें! नागरिक उड्डयन मंत्री बोले- भारत 13 देशों के साथ बातचीत कर रहा

नीति आयोग के सदस्‍य प्रोफेसर वी.के.पॉल ने कहा, स्वतंत्रता दिवस पर वैक्सीन के जरूरी मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को भरोसा दिलाया था. उन्होंने कहा था तीन वैक्सीन हमारे देश में बन रहे हैं जो ट्राएल पर हैं. उनमें से एक वैक्सीन फेज़ 3 ट्राएल में आज या कल जाएगा, बाकि दो वैक्सीन फेज़ 1 और 2 ट्राएल पर हैं.

As far as vaccines are concerned, PM had assured the country on Independence Day. He had said that 3 vaccines are being developed in India & are in different stages. One of them will enter phase 3 trial today or tomorrow. The other 2 are in phase 1 & 2 trials: VK Paul, NITI Aayog pic.twitter.com/SZHJz9wREv

— ANI (@ANI) August 18, 2020