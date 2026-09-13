EnglishHindi

30 की उम्र में 50 लाख की नेटवर्थ, फिर भी खुद को गरीब समझ रहा शख्स

शख्स ने बताया कि शादी को करीब दो साल हो चुके हैं, लेकिन वे अभी भी किराए के घर में रहते हैं. उनके पास अपनी कार भी नहीं है. वह करीब 8 साल पुरानी बाइक चलाता है, जिसमें सेल्फ-स्टार्ट तक ठीक से काम नहीं करता.

Written by: Ikramuddin
Published: September 13, 2026, 10:29 PM IST
30 की उम्र में 50 लाख की नेटवर्थ, फिर भी खुद को गरीब समझ रहा शख्स
तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo AI)

आज के वक्त में अच्छी कमाई और बैंक बैलेंस होने के बावजूद कई लोग खुद को दूसरों से पीछे मानने लगते हैं. ऐसा ही एक मामला सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जहां 30 साल के एक शख्स ने बताया कि उसकी पत्नी के साथ मिलाकर नेटवर्थ करीब 50 लाख रुपये है, दोनों की कमाई भी ठीक-ठाक है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि वह आर्थिक तौर पर अपने दोस्तों से काफी पीछे है.

सोशल मीडिया पर बताई परेशानी

इस शख्स ने Reddit पर अपनी परेशानी शेयर की. उसने बताया कि उसे करीब सात साल का काम का अनुभव है और वह सालाना लगभग 20 लाख रुपये कमाता है. उसकी पत्नी की सालाना कमाई करीब 12 लाख रुपये है. दोनों की कुल मासिक टेक-होम सैलरी लगभग 2.2 लाख रुपये है. इसके बावजूद वह अपने जीवन को लेकर संतुष्ट महसूस नहीं कर रहा.

और पढ़ें: मजदूर बनकर दिखाया खुदाई में मिला सोना, फिर नकली गहने देकर लाखों की ठगी

ना अपना घर, ना कार, अब भी पुरानी बाइक

शख्स ने बताया कि शादी को करीब दो साल हो चुके हैं, लेकिन वे अभी भी किराए के घर में रहते हैं. उनके पास अपनी कार भी नहीं है. वह करीब 8 साल पुरानी बाइक चलाता है, जिसमें सेल्फ-स्टार्ट तक ठीक से काम नहीं करता. कई बार पत्नी के साथ सफर के दौरान बाइक बीच रास्ते में बंद हो जाती है. उसने यह भी बताया कि अभी तक वह पत्नी के साथ ठीक से हनीमून पर नहीं जा पाया है. दूसरी तरफ, जब वह अपने कॉलेज के दोस्तों से बात करता है तो उसे पता चलता है कि कुछ लोगों ने दो-दो फ्लैट खरीद लिए हैं. किसी के पास रहने के लिए घर है तो किसी ने दूसरा घर किराए पर दे रखा है.

दोस्तों को देखकर बढ़ने लगी चिंता

उसने कहा कि उसके आसपास लगभग सभी के पास कार है. कुछ दोस्त बाली और मालदीव जैसी जगहों पर घूमने जा चुके हैं. वहीं वह अभी भी पैसे बचाने और भविष्य को सुरक्षित रखने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है. सोशल मीडिया का असर भी उसे महसूस होता है. उसने बताया कि जब उसकी पत्नी सोशल मीडिया से प्रभावित होकर कोई महंगा मेकअप प्रोडक्ट या दूसरी चीज खरीदती है तो कभी-कभी उसे इस बात की चिंता होने लगती है कि कहीं खर्च ज्यादा तो नहीं हो रहा.

पूछा- क्या मैं बहुत ज्यादा बचत कर रहा हूं?

इन्हीं बातों को लेकर 30 साल का यह शख्स खुद से सवाल कर रहा है कि कहीं वह जरूरत से ज्यादा सावधानी तो नहीं बरत रहा. उसने पूछा कि क्या वह बहुत ज्यादा पैसे बचा रहा है और जिंदगी को कम जी रहा है. उसका कहना था कि उसे 50 लाख रुपये की नेटवर्थ पार करने पर गर्व है, लेकिन इसके बावजूद वह उलझन में है. वह अपना घर खरीदना चाहता है, पत्नी के साथ घूमना चाहता है और बेहतर जिंदगी जीना चाहता है. साथ ही उसे डर है कि कहीं इन चीजों पर ज्यादा खर्च करने से उसकी आर्थिक सुरक्षा कमजोर न हो जाए.

लोगों ने कहा- दूसरों से तुलना करना बंद करो

उसकी पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उसे अलग-अलग सलाह दी. कई लोगों ने कहा कि उसे अपनी जिंदगी की तुलना दोस्तों से नहीं करनी चाहिए. हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और प्राथमिकताएं अलग होती हैं. एक यूजर ने उसे सलाह दी कि वह अपने दोस्तों की जिंदगी देखने के बजाय यह सोचे कि अगले 5 से 10 साल में वह और उसकी पत्नी कैसी जिंदगी चाहते हैं. इसके बाद उसी हिसाब से अपनी आर्थिक योजना बनाएं. एक अन्य यूजर ने कहा कि अगर कार खरीदने से उसकी जिंदगी बेहतर होती है तो वह अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से कार ले सकता है. यूजर ने यह भी कहा कि इंटरनेट पर दिखाई देने वाली हर किसी की आर्थिक स्थिति को अपनी जिंदगी से जोड़कर देखना सही नहीं है.

असली परेशानी पैसा नहीं, तुलना है?

इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी बात यही है कि 50 लाख रुपये की नेटवर्थ और अच्छी कमाई होने के बाद भी यह शख्स खुद को पीछे महसूस कर रहा है. इसकी एक बड़ी वजह दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी की तुलना करना नजर आती है. दरअसल, सोशल मीडिया और आसपास के लोगों की चमक-दमक देखकर कई बार हमें अपनी उपलब्धियां छोटी लगने लगती हैं. लेकिन किसी की कार, घर या विदेश यात्रा देखकर उसकी पूरी आर्थिक स्थिति का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता. इस शख्स की कहानी भी यही सवाल उठाती है कि पैसे बचाना जरूरी है, लेकिन उनके साथ जिंदगी का आनंद लेना और अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से आगे बढ़ना भी उतना ही जरूरी है. हालांकि, यह पूरी कहानी Reddit पर शेयर की गई एक यूजर पोस्ट पर आधारित है और पोस्ट में किए गए दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.