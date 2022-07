नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की डिजिटल माध्यम से मौजूदगी में देश में चार स्थानों पर 30,000 किग्रा से अधिक मादक पदार्थ नष्ट किये गए. अमित शाह चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे. वहां से उन्होंने दिल्ली, चेन्नई, गुवाहाटी और कोलकाता में जब्त मादक पदार्थों को नष्ट किये जाने की कार्रवाई को डिजिटल माध्यम से निरीक्षण किया.Also Read - Kargil Vijay Diwas 2022: कारगिल दिवस पर पीएम मोदी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, वीडियो शेयर कर कही ये बात | Watch Video

गृह मंत्री ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद करीब 75,000 किग्रा मादक पदार्थ नष्ट करने का एक संकल्प लिया गया था. उन्होंने कहा, ''यह साझा करते हुए गर्व हो रहा है कि आज की तारीख तक हमने 82,000 किग्रा मादक पदार्थ नष्ट कर दिया है और यह 15 अगस्त तक एक लाख किग्रा तक पहुंच जाएगा.''

#WATCH | This is historic & has never happened in country where disposal of seized illicit narcotic substances is taking place across country (at 4 locations) on direction of HM Shah. Drugs worth 100 crore have been burnt today: ADGP Harmeet Singh, Guwahati Police Commissioner pic.twitter.com/55cmT11SWQ

— ANI (@ANI) July 30, 2022