उत्तराखंड की राज्य सरकार ने अपने राज्य के लाखों कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है. राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता प्रति माह 31 प्रतिशत कर दिया है. उत्तराखंड राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, सातवें संशोधित स्वीकृत वेतनमान एक जुलाई, 2021 से 31 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता प्रति माह दिया जाएगा.यह पिछले साल से एक जुलाई, 2021 से लागू होगा.

उत्तराखंड वित्त विभाग ने कहा,उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों को एक जुलाई 2021 से 31 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता प्रति माह की अनुमति दी गई है.

Uttarakhand | Dearness allowance per month at rate of 31% has been permitted with effect from July 1, 2021, to government servants of state government, who are admissible in the seventh revised pay scale: Uttarakhand Finance Department

