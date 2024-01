Train Delayed: दिल्ली में आज भी कोहरे का कहर, 33 ट्रेनें लेट, यात्री परेशान

देश में घने कोहरे के हालात हैं. देश भर से राजधानी दिल्ली आने वाली और दिल्ली से जाने वालीं ट्रेनें आज भी लेट हैं. सूचना है कि आज 33 ट्रेनें लेट चल रही हैं. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन लेट होने पर यात्री प्रिंस ने कहा, “हम परिवार के साथ आगरा जा रहे हैं. ट्रेनें 3-4 घंटे की देरी से चल रही हैं. इससे हमें परेशानी हो रही है. ट्रेन की देरी का अलर्ट या मैसेज भी नहीं मिला.”

#WATCH | Delhi: “We are going to Agra with family… The trains are running late for 3-4 hours. We are facing problems due to it. An alert or a message for train delay was also not received…,” says Prince, a passenger at New Delhi Railway Station. pic.twitter.com/b8KZnV5mF6

— ANI (@ANI) January 27, 2024