नई दिल्ली: देश में एक तरफ कोरोना का संकट है वहीं दूसरी तरफ देश सेवा के लिए भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग परेड के बाद तीन सौ अधिक जाबाज भारतीय सेना में शामिल हो गए. उत्तराखंड में आज सुबह आईएमए की पासिंग परेड हुई. इस परेड के बाद भारतीय सेना में 333 अधिकारी शामिल हुए. आईएमए की पासिंग परेड के दौरान दर्शक दीर्घा पूरी तरह से खाली रही क्योंकि कोरोना के कारण किसी को परेड़ देखने की अनुमति नहीं दी गई. Also Read - बोर्डिंग स्‍कूल में छात्रा से गैंगरेप का केस: आरोपी छात्र को 20 साल की जेल, प्रबंधन के सदस्‍यों को भी सजा

सेना प्रमुख जनरल एम. एम नरवणे ने पासिंग परेड का निरीक्षण किया. आपको बता दें कि आईएमए देहरादून देश के लिए पिछले 88 सालों से शूरवीर तैयार कर रहा लेकिन यह पहली बार था जब पासिंग परेड की केवल रस्म अदा हुई है. कोविड 19 संक्रमण के कारण इस बार परेड का आयोजन बेदर साधारण तरीके से किया गया. Also Read - अब उर्दू की जगह संस्कृत भाषा में लिखे जाएंगे सभी स्टेशनों के नाम

Uttarakhand: 333 officers to join the Indian Army today after the passing out parade at the Indian Military Academy (IMA) in Dehradun. 423 officers take part in the parade including 90 Gentleman Cadets from nine friendly foreign countries. pic.twitter.com/XvR4YGWu0r Also Read - सुपरस्टार रजनीकांत ने हर साल उत्तराखंड जाने के पीछे बताई ये खास वजह

— ANI (@ANI) June 13, 2020