नई दिल्‍ली: महाराष्ट्र के नांदेड़ में फंसे श्री हजूर साहिब से तीर्थयात्री पंजाब में बुधवार को वापस लौट आए. नांदेड़ से अब तक लगभग 3613 तीर्थयात्री राज्य में लौटकर पंजाब आ चुके हैं. इनमें से बठिंडा पहुंचे दो तीर्थयात्री कोरोना वायरस से संक्रमित निकले हैं. Also Read - Alert: बिहार के नए इलाकों में पांव पसारता कोरोना, 38 में से 29 जिलों में पहुंचा संक्रमण

बठिंडा के डीसी बठिंडा ने कहा, “2 तीर्थयात्री, जो बठिंडा लौटे हैं, उनका COVID19 के लिए सकारात्मक परीक्षण हुआ है”. Also Read - खुशखबरीः एयर इंडिया मिड मई में शुरू कर सकती है घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, जारी हुआ निर्देश

बता दें कि बीते सोमवार को नांदेड़ से पंजाब लौटे आठ तीर्थयात्रियों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई थी. इसके बाद इन तीर्थयात्र‍ियों के लौटने के बाद कोरोना संक्रमण के फैलने का भय बढ़ गया था. Also Read - आंध्र प्रदेश में पिछले 6 दिनों में Coronavirus से नहीं हुई कोई मौत, मरीजों का आंकड़ा 1,403

दअरसल, नांदेड़ में गुरुद्वारा हजूर साहिब में मत्था टेकने गए पंजाब के लगभग 4,000 तीर्थयात्री कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण वहां फंसे हुए थे. केंद्रीय गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद अब उन्हें वापस लाया जा रहा है.

