नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) को विशेष अधिकार प्रदान करने वाले आर्टिकल 370 (Article 370) को 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया था. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Govt) ने इसके साथ ही राज्य को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था, जिसमें से एक का नाम जम्मू-कश्मीर ही रखा गया, जबकि दूसरे भाग का नाम लद्दाख (Ladakh) रखा गया. भाजपा हमेशा से ही आर्टिकल 370 के खिलाफ रही है और वह बार-बार इसे हटाने के मुद्दे को अपने चुनावी घोषणापत्र (Election Manifesto) में भी शामिल करती रही है. आर्टिकल 370 को हटाने पर केंद्र सरकार ने कहा था कि इससे आतंकवाद (Terrorist) पर रोक लगेगी और कश्मीर में शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी. इसी मुद्दे पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने बुधवार को राज्यसभा (Rajyasabha) में बताया कि अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से अब तक कश्मीर में 366 आतंकवादियों (Terrorist) को मौत के घाट उतारा गया है. उन्होंने बताया कि आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान 81 जवान शहीद हुए हैं, जबकि 96 आम लोगों की भी जानें गई हैं.Also Read - महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली के जंतर मंतर पर दिया धरना, बोलीं- कश्मीर दर्द में है

दरअसल कांग्रेस (Congress) नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) ने दो प्रश्न पूछे थे. पहला प्रश्न – ‘आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर घाटी से कितने हिंदू परिवार और कश्मीरी पंडितों (Kashmiri Pandit) ने घाटी छोड़ी है?’ दूसरा प्रश्न – ‘आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद घाटी में कितने आतंकवादी मारे गए हैं. इस दौरान सुरक्षाबलों के कितने जवान शहीद हुए और कितने आम नागरिक मारे गए?’ Also Read - गद्दार कहने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय सिंह को दिया करारा जवाब, याद दिलाया 'ओसामा जी...' बयान

दिग्विजय सिंह के प्रश्नों का केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को लिखित जवाब दिया. उन्होंने अपने जवाब में बताया, ‘आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद कोई भी कश्मीरी पंडित या हिंदू परिवार घाटी छोड़कर कहीं नहीं गया है. हालांकि, हाल ही में कुछ कश्मीरी पंडित, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं, घाटी छोड़कर जम्मू क्षेत्र में रहने को आए हैं. यह सरकारी अधिकारियों के परिवारजन हैं. इनमें से बहुत से लोग सर्दियों में अधिकारियों के साथ शाक्षणिक संस्थानों में सर्दियों की छुट्टी के दौरान जम्मू विस्थापित होते हैं.’ Also Read - Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर के शोपियां में लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकी गिरफ्तार

दिग्विजय सिंह के दूसरे प्रश्न के जवाब में गृह राज्य मंत्री ने लिखित जवाब में कहा, ‘आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद घाटी में 366 आतंकवादी मारे गए हैं. इसके अलावा 96 आम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जबकि आतंकवादियों के खिलाफ लड़ते हुए 81 जवान शहीद हो गए.’

After the repeal of Article 370, no Kashmiri Pandit/Hindu has been displaced from the Valley: Union Home Ministry tells Rajya Sabha pic.twitter.com/LTcd1GSLl5

— ANI (@ANI) December 8, 2021