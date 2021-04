Sir Gangaram Hospital 37 doctors test positive for COVID19 : कोविड-19 की मौजूदा लहर में दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल (एसजीआरएच) में 37 डॉक्टर संक्रमित हो गए हैं और उनमें से पांच को उपचार के लिए भर्ती कराया गया है. सूत्रों ने बृहस्पतिवार को इस बारे में बताया. Also Read - Only Urgent Surgeries In AIIMS: एम्स में शनिवार से केवल बेहद जरूरी सर्जरी, ओपीडी मरीजों की संख्या भी घटाई गई

राष्ट्रीय राजधानी में पिछले कुछ हफ्ते में कोरोना वायरस के मामलों में तेज बढ़ोतरी हुई है और पहली बार 7,000 से ज्यादा मामले आए हैं. अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि कोविड-19 महामारी की हालिया लहर में 37 डॉक्टरों में संक्रमण की पुष्टि हुई है. Also Read - दिल्ली में कोविड-19 के इस साल के सर्वाधिक 7,437 नए मामले आए; 24 और मौतें हुईं

निजी अस्पताल सर गंगा राम हॉस्पिटल के एक सूत्र ने बताया, ‘‘अस्पताल में कोविड-19 के मरीजों का उपचार करते हुए 37 डॉक्टर संक्रमित हुए हैं. इन डॉक्टरों में से अधिकतर में कोरोना के हल्के लक्षण मिले हैं. कुल 32 डॉक्टर पृथक-वास में हैं और बाकी पांच को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.’’ Also Read - मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में बोले पीएम मोदी, 'इस बार लोग बहुत लापरवाह हो गए हैं, सख्ती से निपटने की जरूरत'

पिछले एक साल से महामारी के दौरान सर गंगाराम अस्पताल ने कोविड-19 के उपचार में अग्रणी भूमिका निभायी है.

