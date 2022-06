नई दिल्ली: सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए हाल में घोषित अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे ने शनिवार को 369 ट्रेन रद्द कर दीं. ताजा अपडेट के मुताबिक, रद्द होने वाली ट्रेनों की कुल संख्या 371 है. रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उनमें 210 मेल एक्सप्रेस और 159 पैसेंजर ट्रेन शामिल हैं. रेलवे ने दो मेल एक्सप्रेस को आंशिक रूप से रद्द किया है इसलिये रद्द होने वाली ट्रेनों की कुल संख्या 371 है.Also Read - 'अग्निपथ' पर मोदी के मंत्री की अपीलः हिंसा बंद करें युवा, सरकार बातचीत के लिये तैयार, अगर जरूरत पड़ी तो हो सकता है बदलाव

पूर्व मध्य रेलवे ने बिहार में मौजूदा कानून-व्यवस्था की समस्या, रेलवे संपत्ति और यात्रियों को खतरे की आशंका के चलते प्रभावित ट्रेनों की सूची जारी की है. Also Read - आवास एवं पेट्रोलियम मंत्रालयों के पीएसयू में अग्निवीरों की भर्ती पर हो रहा है काम: केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी

Over 60 trains cancelled and two terminated due to prevailing law and order problem and threat perception to railway property and passengers in Bihar: East Central Railway pic.twitter.com/JYyuGsKB89

