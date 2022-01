Republic Day 2022, Gallantry awards: राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 73वें गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों के कर्मियों और अन्य के लिए 384 वीरता पुरस्कारों (384 Gallantry awards) को मंजूरी दी है. इनमें 12 शौर्य चक्र शामिल हैं. सेना पदक के लिए 3 बार (वीरता), 81 सेना पदक (वीरता) और 2 वायु सेना पदक (वीरता) शामिल हैं. गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्‍या पर टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता (Tokyo Olympics Gold medalist) 4 राजपूताना राइफल्स के सूबेदार नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra ) को परम विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा जाएगा.Also Read - BSF Constable Recruitment 2022: BSF में इन पदों पर नौकरी पाने का सुनहरा मौका, 10वीं पास करें आवेदन, 67000 से अधिक होगी सैलरी

President Ram Nath Kovind has approved awards of 384 Gallantry for armed forces personnel & others on the eve of 73rd Republic Day celebrations. These include 12 Shaurya Chakras, 3 Bar to Sena Medals (Gallantry), 81 Sena Medals (Gallantry) & 2 Vayu Sena Medals (Gallantry)

गणतंत्र दिवस-2022 के अवसर पर कुल 939 पुलिस कर्मियों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया गया है, जिसमें से 189 पुलिस पदक वीरता (पीएमजी) सुरक्षा/पुलिस कर्मियों को दिए गए हैं. 189 वीरता पुरस्कारों में से अधिकांश में, 134 कर्मियों को जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में उनकी वीरता के लिए सम्मानित किया गया है. 47 कर्मियों को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए और एक व्यक्ति पूर्वोत्तर क्षेत्र में वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है.

वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मियों में से 115 जम्मू-कश्मीर पुलिस से, 30 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), तीन भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), दो सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), तीन सशस्त्र सीमा बल से, छत्तीसगढ़ पुलिस से 10, ओडिशा पुलिस से नौ और महाराष्ट्र पुलिस से सात और शेष अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं.

सेना के छह जवानों को शौर्य चक्र- तीसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें पांच मरणोपरांत शामिल हैं.

1 -सिपाही मारुप्रोलू जसवंत कुमार रेड्डी को जम्मू-कश्मीर में आमने-सामने की मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मारने के लिए शौर्य चक्र (मरणोपरांत) से सम्मानित किया गया. उन्होंने ऑपरेशन के दौरान अपने टीम कमांडर की जान भी बचाई थी.

2- असम में एक ऑपरेशन में 5 असम राइफल्स के राइफलमैन राकेश शर्मा को जुलाई 2021 में दो विद्रोहियों को मारने के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया.

51 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया, जिसमें 6 सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 16 उत्तम जीवन रक्षा पदक और 29 जीवन रक्षा पदक शामिल हैं. 5 पुरस्कार विजेता मरणोपरांत हैं, पुरस्कारों की यह श्रृंखला किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने के सराहनीय कार्य के लिए दी जाती है.

Jeevan Raksha Padak Series of Awards 2021 conferred on 51 persons incl 6 Sarvottam Jeevan Raksha Padak, 16 Uttam Jeevan Raksha Padak &29 Jeevan Raksha Padak. 5 awardees are posthumous

