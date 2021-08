COVID19 Cases Update: देश में कोरोना वायरस (coronavirus) संक्रमण की महामारी के चलते आज रविवार को COVID-19 के 39,070 नए मामले आए हैं. सबसे अ‍च्‍छी बात यह है कि एक्‍टिव मरीजों की संख्‍या में कमी आई है और आज मौतों का आंकड़ा भी 500 से नीचे है.Also Read - Covid-19: US में कोरोना के औसतन एक लाख नए केस आए, अब और बढ़ा खतरा

केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के द्वारा आज सुबह 8 बजे दी गई अपडेट जानकारी के मुताबिक, भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 39,070 नए मामले आए, 43,910 रिकवरी और 491 लोगों की कोरोना से मौत हुई. Also Read - Neeraj Chopra Gold Medal: नीरज चोपड़ा ने खत्म किया 100 साल लंबा इंतजार, पहली बार एथलेटिक्स में कोई मेडल जीता भारत

भारत में कोरोना संक्रमण की ताजा स्थिति

कुल मामले: 3,18,95,385

सक्रिय मामले: 4,06,822

कुल रिकवरी: 3,10,99,771

कुल मौतें: 4,27,862 Also Read - Johnson & Johnson की सिंगल डोज कोविड-19 वैक्‍सीन को मिली आपात इस्तेमाल की मंजूरी

India reports 39,070 new #COVID19 cases, 43,910 recoveries & 491 deaths in the last 24 hours, as per Health Ministry

Total cases: 3,19,34,455

Active cases: 4,06,822

Total recoveries: 3,10,99,771

Death toll: 4,27,862

Total vaccination: 50,68,10,492 (55,91,657 in last 24 hrs) pic.twitter.com/KXEMzbPEdy

