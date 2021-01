Rafale aircraft, IAF, Rafale, France, india, नई दिल्ली: फ्रांस से उड़ान भरने के बाद तीन राफेल युद्धक विमान ( Rafale aircraft) बिना रुके बुधवार शाम भारत पहुंचे. तीनों विमान ऐसे समय पहुंचे हैं, जब भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में गतिरोध जारी है. इन विमानों के आने के बाद भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) को और मजबूती मिलेगी. Also Read - भारत में 24 घंटे में Covid-19 के 12,689 नए केस सामने आए, मृतकों का कुल आंकड़ा 1 लाख 53 हजार 724

भारतीय वायु सेना ने बुधवार को शाम को ट्वीट कर बताया था, " 3 राफेल विमानों का तीसरा बैच कुछ समय पहले IAF बेस पर उतरा था. तीन राफेल एयरक्राफ्ट का तीसर बैच एक आईएएफ के बेस पर कुछ समय पहले लैंड कर चुका है. वे 7000 किलो मीटर उड़े और उड़ान के दौरान ईंधन भरा गया. एयरक्राफ्ट आज सुबह फ्रांस के इस्‍ट्रेस एयरबेस से उड़े थे. इंडियन एयरफोर्स टैंकर सपोर्ट देने के लिए यूईए एयरफोर्स की गहराई से प्रशंसा करती है.

3rd batch of 3 Rafale aircraft landed at an IAF base a short while ago. They flew over 7000Km with in-flight refuelling. The aircraft got airborne earlier today from Istres Air Base in France. IAF deeply appreciates the tanker support provided by UAE Air Force: Indian Air Force pic.twitter.com/3gy5x7yoHa

