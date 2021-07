Cloudburst in Kishtwar, J&K: जम्मू-कश्मीर के किश्तवार जिले के एक सुदूर गांव होनजार में बुधवार तड़के बादल फटने की घटना में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 30-40 लोग लापता हो गए. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी कि चार शव बरामद किए गए हैं. सेना और एसडीआरएफ के जवान बचाव एवं राहत कार्यों में लगे हैं.Also Read - Jammu: एयरपोर्ट परिसर में 5 मिनट में हुए दो बम धमाके, दो जवान घायल, NIA-NSG की टीम पहुंची, Latest Update

राज्य सरकार के अधिकारियों ने बताया कि बचाव दलों को दाचन तहसील के होनजार गांव भेजा गया है तथा घटना से संबंधित विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है.

#UPDATE | 4 bodies have been recovered from the debris & 8-9 houses are damaged following cloudburst at Honzar village in Kishtwar, J&K: Dy Commissioner

“30 to 40 persons are missing. Rescue operations going on with help of SDRF & Army,” tweets Union Minister Jitendra Singh https://t.co/NW0B54Cm3t

