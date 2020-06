नई दिल्‍ली: चार मासूमों को खेलते हुए एक कार के अंदर जाना भारी पड़ गया. ये मासूम कहां इस अंजाम को जानते थे. ये वाकया उत्‍तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में हुआ है, जहां कार के अंदर जाने से चार मासूम बच्‍चे बेहोश हो गए. इन्‍हें जब कार से बाहर निकालकर अस्‍पताल ले जाया गया तो इनमें दो की मौत हो गई और दो जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं. Also Read - नोटों की माला, सेहरा लगा सजा दूल्‍हा, भूल गया मास्क पहनना, बारात लेकर नि‍कला तो...

यूपी के मुरादाबाद के मुंढ़ा पांडे इलाके में ये दुखद वाकया कल सोमवार को हुआ. इस घटना के बारे में मुरादाबाद के एसपी (सिटी) अमित कुमार ने बताया मुंढा पांडे इलाके में चार बच्‍चे जिनकी उम्र 4 से 7 साल की है, वे एक कार में बेहोश मिले थे. ये बच्‍चे खेलते हुए कार के अंदर चले गए थे और अंदर लॉक हो गया था. सभी चारों को अस्‍पताल ले जाया गया था. इनमें से दो की मौत गई थी और अन्‍य दो का इलाज अस्‍पताल में चल रहा है.

4 children of ages 4-7 yrs were found unconscious in a car after they locked themselves up inside it while playing,in Mundha Pande area.All 4 were taken to hospital.2 of them died&other 2 are undergoing treatment at the hospital: Amit Kumar Anand, SP (city) Moradabad (15.06.2020) pic.twitter.com/ngjRssO5oj

