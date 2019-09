नई दिल्‍ली: देश के पांच राज्‍यों में नए गवर्नरों की नियुक्‍ति की गई है. केंद्र सरकार ने इसमें उदारवादी मुस्‍लिम चेहरे आरिफ मोहम्‍मद खान को तरजीह देते हुए उन्‍हें केरल का राज्‍यपाल नियुक्‍त किया है. वहीं, हिमाचल प्रदेश के राज्‍यपाल कलराज मिश्रा का स्‍थानांतरण करते हुए उन्‍हें राजस्‍थान के राज्‍यपाल की जिम्‍मेदारी दी है. अन्‍य राज्‍यपालों में बंडारु दत्‍तात्रेय, भगत सिंह कोशियारी और तमिलसई सोनदरराजन का नाम है. वह तमिनाडु में बीजेपी की प्रदेश अध्‍यक्ष रहीं हैं और पेशे से डॉक्‍टर भी रह चुकी हैं.

VIDEO: दिग्‍व‍िजय सिंह बोले- बजरंगदल, बीजेपी ISI से ले रहे पैसा, मुसलमान कम, गैर मुस्लिम ज्‍यादा कर रहे जासूसी

केरल का राज्‍यपाल नियुक्त किए जाने पर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, ”यह सेवा का अवसर है. भारत जैसे देश में पैदा होने का सौभाग्य जो विविधता में इतना विशाल और समृद्ध है. यह मेरे लिए भारत के इस हिस्से को जानने का एक शानदार अवसर है, जो भारत की सीमा बनाता है और इसे भगवान का अपना देश कहा जाता है.

Arif Mohd Khan on being appointed as Guv of Kerala: It’s an opportunity to serve. Fortunate to be born in a country like India which is so vast&rich in diversity. It’s a great opportunity for me to know this part of India, which forms boundary of India&is called god’s own country pic.twitter.com/LZmF1FRN3Y — ANI (@ANI) September 1, 2019

नए राज्‍यपालों में भगत सिंह कोशियारी को महाराष्‍ट्र का राज्‍यपाल बनाया गया है. कोशियारी राष्‍ट्रीय स्‍वयं सेवक संघ की पृष्‍ठभूमि से हैं. उत्‍तराखंड के मुख्‍यमंत्री रहे हैं और संगठन में बीजेपी के राष्‍ट्रीय उपाध्‍यक्ष और हिमाचल प्रदेश में भाजपा प्रदेश अध्‍यक्ष की भूमिका निभा चुके हैं.

Kalraj Mishra, Governor of Himachal is transferred & appointed as Governor of Rajasthan. Bhagat Singh Koshyari appointed as Governor of Maharashtra, Bandaru Dattatreya as Governor of Himachal, Arif Mohammed Khan as Guv of Kerala, Tamilisai Soundararajan as Governor of Telangana pic.twitter.com/oKOe8xUOOz — ANI (@ANI) September 1, 2019

हिमाचल प्रदेश के राज्‍यपाल कलराज मिश्रा को राजस्‍थान भेजने से खाली हुए यहां के पद बीजेपी के सीनियर नेता बंडारु दत्‍तात्रेय को राज्‍यपाल बनाया गया है. वे वाजपेयी और पिछली मोदी सरकार में मंत्री रह चुके हैं. वह चार बार संसद रहे हैं. तेलंगाना के रहने वाले दत्‍तात्रेय बीजेपी के सबसे गैर विवादित नेताओं में से एक हैं.

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा, मैं पीएम नरेंद्र मोदी के साथ-साथ गृह मंत्री अमित शाह का भी आभारी हूं. उन्होंने मुझे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में यह जिम्मेदारी दी है और मैं संविधान के अनुसार काम करूंगा.

Bandaru Dattatreya, former Union Minister on being appointed as Governor of Himachal Pradesh: I am thankful to PM Narendra Modi as well as Home Minister Amit Shah. They have given this responsibility to me as the Governor of Himachal Pradesh& I will work as per the Constitution. pic.twitter.com/ZlR2Wq0djp — ANI (@ANI) September 1, 2019

केंद्र सरकार की संस्‍तुति पर तमिलनाडु की बीजेपी प्रदेश अध्‍यक्ष तमिलसई सोनदरराजन को तेलंगाना के राज्‍यपाल की जिम्‍मेदारी दी गई है. 58 वर्षीय तमिलसई सोनदरराजन पेशे से एक डॉक्‍टर रही हैं.