जम्‍मू-कश्‍मीर में सुरक्षाबलों और पुलिस ने आतंकवादी संगठनों की स्‍वतंत्रता दिवस पर आईईडी ब्‍लास्‍ट करने की बड़ी साजिश को आज शनिवार को नाकाम कर दिया है. जम्‍मू में यह बड़ा हादसा सुरक्षाबलों और पुलिस सतर्कता के चलते नाकाम किया जा सका है. पुलिस ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ करके 4 आतंकवादियों को अरेस्‍ट किया है. पाकिस्‍तानी कमांडर के निर्देश पर ये बड़ी आतंक साजिश की वारदात को अंजाम देने के लिए काम कर रहे थे.Also Read - जून के आखिर तक 98000 से अधिक कश्मीरी प्रवासियों को जारी किया गया आवास प्रमाणपत्र

पुलिस के मुताबिक, जैश-ए-मोहम्मद के एक मॉड्यूल के ये चार आतंकवादी ड्रोन से गिराए गए हथियारों को इकट्ठा करने की प्‍लानिंग की थी. जम्‍मू-कश्‍मीर के आईजीपी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी जम्मू में 15 अगस्त पहले किसी वाहन में आईईडी लगाने की योजना बनाई थी. इन्‍होंने देश के कई महत्‍वपूर्ण ठिकानों की टोह भी ली थी. Also Read - Kulgam Encounter Update: रातभर चली मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर

Arrested JeM terrorist, Ijahar Khan was asked by a Pak-based commander to do reconnaissance of Panipat Oil Refinery which he did &sent videos to Pakistan. He was tasked to do reconnaissance of Ram Temple in Ayodhya but was arrested before he could accomplish this task: IGP, Jammu

