हैदराबाद: साइबराबाद पुलिस (Cyberabad Metropolitan Police) ने बुधवार को 22 साल की पशु चिकित्सक (veterinary doctor) युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में शुक्रवार को चार संदिग्धों को गिरफ्तार किया. हिरासत में लिए गए लोगों में एक ट्रक ड्राइवर और एक क्लीनर शामिल हैं. पुलिस को अंदेशा है कि आरोपियों ने युवती लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और बाद में गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव को जला दिया. बाहरी इलाके शमशाबाद में टोंडुपल्ली टोल प्लाजा के पास युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म (Rape) किया गया और उसकी हत्या कर दी गई. उसके शव को 25 किलोमीटर दूर ले जाकर रंगा रेड्डी जिले के चटनपल्ली पुल पर पेट्रोल छिड़ककर जला दिया गया.

लेडी डॉक्टर की गाड़ी हुई खराब, फोन पर बहन से कहा- डर लग रहा है, तभी….

इस घटना ने राज्यभर के लोगों को स्तब्ध कर दिया है. चौतरफा निंदा के अलावा लोगों ने इस जघन्य अपराध के विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन भी किया. उन्होंने जिले में कानून व्यवस्था का मुद्दा भी उठाया. तेलंगाना के मंत्री के.टी. रामा राव ने शुक्रवार को इस घटना की निंदा करते हुए मामले की व्यक्तिगत निगरानी करने का वादा किया. मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के बेटे रामा राव ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिले.

#WATCH Telangana Home Min on alleged rape&murder case of a woman veterinary doctor: We’re saddened by the incident,crime happens but police is alert&controlling it. Unfortunate that despite being educated she called her sister¬ ‘100’,had she called 100 she could’ve been saved. pic.twitter.com/N17THk4T48

