नई दिल्ली: नई दिल्ली: राज्यसभा में तेलगू देशम पार्टी के 4 सदस्यों के अपनी पार्टी से अलग होने के आसार को देखते हुए उच्च सदन में पार्टी टूट की कगार पर पहुंच गई है. ऐसी हालत में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के लिए यह एक बड़ा झटका है. सूत्रों के अनुसार राज्यसभा में छह सदस्यों वाली तेदेपा के चार सदस्य अलग गुट बनाकर भाजपा में शामिल हो गए हैं. टीडीपी से अलग गुट बनाने वाले सदस्यों ने राज्यसभा के सभापति एम वैंकेया नायडू को पत्र लिखकर अपने फैसले से अवगत करा दिया है. नायडू को ये बड़ा झटका तब लगा है, जब वे अपनी विदेश यात्रा पर लंदन गए हुए हैं.

राज्यसभा के टीडीपी सांसदों- वाईएस चौधरी, सीएम रमेश, टीजी वेंकटेश और जीएम राव ने गुरुवार को बीजेपी के साथ तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के राज्‍यसभा दल का विलय करने का प्रस्ताव पारित किया. जब ये टीडीपी सांसद उपराष्‍ट्रपति से मिलने पहुंचे तो उस वक्‍त भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्यसभा में सदन के नेता थावर चंद गहलोत और भाजपा सांसद जी किशन रेड्डी भी मौजूद रहे. बता दें कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के राज्‍यसभा में 6 सांसद हैं. इन चार सांसदों को टूटने से उन पर दलबदल कानून लागू नहीं हो सकता है.

TDP Rajya Sabha MPs YS Chowdary, TG Venkatesh, and CM Ramesh resign from TDP, submit resignation letter to M Venkaiah Naidu, Vice-President and Rajya Sabha chairman, in Delhi. pic.twitter.com/7lLpxyBRgf

