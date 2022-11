Jammu and Kashmir, Awantipora encounter, Anantnag Encounter,terrorists: जम्मू कश्मीर में आज दो एनकाउंटर में चार आतंकवादी मरे गए हैं. अवंतीपोरा एनकाउंटर में आज मंगलवार को सुरक्षाबलों को एक और बड़ी कामयाबी मिली है. सुरक्षाबलों ने अवंतीपोरा एनकाउंटर में सीआरपीएफ के एक एएसआई और 2 आरपीएफ कर्मियों की हत्या सहित कई आतंकी अपराधों में शामिल रहे तीन आतंकियों का सफाया कर दिया. वही, अनंतनाग के बिजबेहरा में जारी मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है, ऑपरेशन अभी भी जारी है.Also Read - J&K: निर्माणाधीन रतले बिजली परियोजना स्थल पर भूस्खलन, 4 लोगों की मौत, 6 घायल

#AwantiporaEncounter: LeT cmdr Mukhtar Bhat among the 3 killed terrorists. As per source, he along with FT was going for a fidayeen attack on security forces camp. 1 AK-74 rifle, 1 AK-56 rifle & 1 pistol recovered. Police & Army averted a major terror incident: ADGP Kashmir

— ANI (@ANI) November 1, 2022