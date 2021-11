Parliament session:नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में इस साल 15 नवंबर तक आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में 40 आम नागरिक मारे गए और 72 घायल हो गए. यह जानकारी केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आज मंगलवार को दी है.Also Read - लोकसभा के बाद सोमवार को ही राज्यसभा में पेश हो सकता है कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला विधेयक, BJP ने अपने सांसदों को 'पूरी तैयारी' से आने को कहा

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि जम्मू कश्मीर में पिछले पांच साल में आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में कुल 348 सुरक्षाकर्मी और 195 आम नागरिक मारे गए. Also Read - Farm Laws Repealed: लोकसभा में कल पेश होगा कृषि कानूनों की वापसी का बिल, आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक

80 security forces personnel, including J&K Police personnel, killed in 2017; 91 in 2018, 80 in 2019, 62 in 2020 and 35 in 2021 up to 15th Nov. 40 civilians killed here in 2017; 39 each in 2018 and 2019, 37 in 2020 and 40 in 2021 up to 15th Nov: MoS Home in Lok Sabha

— ANI (@ANI) November 30, 2021