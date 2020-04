नई दिल्‍ली: देश की राजधान में स्थित ऑल इंडिया इंस्‍टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस AIIMS के कम से कम 40 हेल्‍थ केयर स्‍टॉफ का करोना वायरस संक्रमण का टेस्‍ट कराया जाएगा, जिसमें डॉक्‍टर्स, नर्सें, पैरामेडिकल स्‍टॉफ शामिल हैं. ये बात AIIMS के अधिकारियों ने शुक्रवार को कही है. Also Read - क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने टी-20 वर्ल्ड कप के तारीखों में बदलाव के दिए संकेत

दरअसल, एम्‍स के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग Gastroenterology department में तैनात कम से कम 40 हेल्‍थकेयर स्‍टाफ, जिनमें डॉक्‍टर्स, नर्सें और पैरमिकल स्‍टाफ शामिल हैं, उन्‍होंने खुद को तब क्‍वारंटाइन में कर लिया था, जब एक 35 साल के मेल नर्स को कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ.

This has been done as a precautionary measure, and after 5 days all 40 healthcare staff would be tested for #COVID19. Contact tracing is being done: AIIMS authorities

