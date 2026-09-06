दिल्ली में 40 साल के शख्स की पीट-पीटकर हत्या, मयूर विहार फेज-3 में दिल दहला देने वाली वारदात

Delhi: एक सिक्योरिटी गार्ड के सामने ये हत्या हुई है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/40-year-old-man-beaten-to-death-in-delhi-shocking-incident-in-mayur-vihar-phase-3-8517773/ Copy

पुलिस क्राइम सीन की जांच कर रही है. (photo credit ANI, Video grab)

Delhi: पूर्वी दिल्ली में रविवार की सुबह एक शख्स की लाठियों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई है. मरने वाले की पहचान अभी नहीं हो पाई है. हमलावरों की संख्या दो बताई जा रही है. एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सुबह 4 बजे के आसपास की ये घटना है. शख्स का शव मयूर विहार फेज-3 के इलाके से मिला है. ये एरिया न्यू अशोक नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, जो पूर्वी दिल्ली का हिस्सा है. पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है और क्राइम सीन की जांच की जा रही है.

घटना के चश्मदीद सिक्योरिटी गार्ड नंदलाल यादव ने बताया कि मैंने कुछ लोगों को 4 बजे के आसपास देखा था. मैंने जब शख्स को बचाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे भी जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद मैं वहां से हट के किनारे आ गया. रिपोर्ट के मुताबिक, घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दो लोग मृतक को पीटते दिख रहे हैं. पुलिस इस फुटेज की जांच कर रही है.

जिस जगह ये घटना हुई वह विधायक कुलदीप कुमार के ऑफिस के आसपास का क्षेत्र है. कुछ रिपोर्ट में मरने वाले पर चाकू से हमले की बात भी कही गई है. हाल ही में नागलोई में स्कूल जा रहे 15 साल के छात्र पर भी चाकू से हमला किया गया था, जिसमें छात्र की मौत हो गई थी.

पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच आपसी रंजिश, लूटपाट या किसी अन्य विवाद की ओर इशारा कर रही है, लेकिन असली वजह आरोपियों के पकड़े जाने के बाद ही साफ हो पाएगी. पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है ताकि मृतक की शिनाख्त जल्द से जल्द की जा सके.

