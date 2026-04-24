  • Hindi
  • India Hindi
  • 40000 Rtc Employees Strike Third Day In Talangana Driver Sets Himself On Fire Tension Prevails In The Area

इस राज्य में 40000 RTC कर्मचारियों की हड़ताल को तीसरा दिन, ड्राइवर ने खुद को लगा ली आग, इलाके में तनाव

तेलंगाना में तीसरे दिन भी सार्वजनिक परिवहन बुरी तरह प्रभावित रहा. सरकारी और निजी कर्मचारी, छात्र और दैनिक मजदूर सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं.

Published date india.com Updated: April 24, 2026 2:58 PM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
राज्य परिवहन सेवा
राज्य परिवहन सेवा

तेलंगाना में राज्य परिवहन सेवा से जुड़े कर्मचारियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है. आम लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं. तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम के करीब 40,000 कर्मचारी काम से दूर रहे, जिसके कारण राज्य में ज्यादातर बसें डिपो में ही खड़ी रहीं. इस बीच सरकार और हड़ताली कर्मचारियों के बीच बातचीत की उम्मीद भी बनी हुई है. उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क की अगुवाई में कैबिनेट की एक उपसमिति कर्मचारी नेताओं से बातचीत करने वाली है.

खुद को आग लगाने वाले ड्राइवर की मौत

हालांकि, हड़ताल के बीच एक दर्दनाक घटना ने माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया है. वारंगल जिले में प्रदर्शन के दौरान खुद को आग लगाने वाले आरटीसी ड्राइवर शंकर गौड़ (55) की शुक्रवार सुबह हैदराबाद के अपोलो डीआरडीओ अस्पताल में मौत हो गई. वह 80 प्रतिशत तक झुलस गए थे.

मुथुपेट इलाके में तनाव

उनकी मौत के बाद मुथुपेट इलाके में तनाव फैल गया, जब कर्मचारी उनके शव को नरसंपेट डिपो ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जहां उन्होंने आत्मदाह किया था. पुलिस ने इस कोशिश को रोक दिया, जिससे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई.

राज्यभर के आरटीसी डिपो पर सुरक्षा बढ़ा दी गई

इस दौरान विपक्षी दल भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेता भी कर्मचारियों के समर्थन में सामने आए. पुलिस ने बीआरएस नेता और पूर्व विधायक पेड्डी सुदर्शन रेड्डी को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया.

स्थिति को देखते हुए राज्यभर के आरटीसी डिपो पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ताकि नरसंपेट जैसी घटना दोबारा न हो. गुरुवार को कुछ अन्य कर्मचारियों ने भी आत्मदाह की कोशिश की थी, लेकिन साथियों और पुलिस ने उन्हें समय रहते रोक लिया.

सार्वजनिक परिवहन बुरी तरह प्रभावित

शंकर गौड़ की मौत के बाद कर्मचारियों की संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) ने आपात बैठक भी बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जा रही है. तीसरे दिन भी सार्वजनिक परिवहन बुरी तरह प्रभावित रहा. सरकारी और निजी कर्मचारी, छात्र और दैनिक मजदूर सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

किराये, निजी और इलेक्ट्रिक बसों के जरिए आंशिक सेवाएं जारी

हालांकि, टीजीएसआरटीसी का कहना है कि किराये की, निजी और इलेक्ट्रिक बसों के जरिए आंशिक सेवाएं चलाई जा रही हैं. हैदराबाद के महात्मा गांधी बस स्टेशन (एमजीबीएस) और जुबली बस स्टेशन (जेबीएस) से कुछ बसें चलाई जा रही हैं. पड़ोसी राज्यों (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र) के लिए भी सीमित सेवाएं उपलब्ध हैं.

हड़ताल के कारण मेट्रो और एमएमटीएस ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है. वहीं, गुरुवार शाम हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने कर्मचारियों से हड़ताल खत्म करने और संयम बनाए रखने की अपील की. सरकार ने भरोसा दिलाया कि बातचीत के जरिए सभी मुद्दों का समाधान निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी. (खबर एजेंसी से ली गई है)

About the Author

Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.