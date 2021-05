420 doctors including 100 in Delhi died in COVID19 Second wave, News: देश में कोरोना की दूसरी लहर में डॉक्‍टरों की बड़ी संख्‍या में मौतें होने का दावा डॉक्‍टरों के संगठन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने किया है. आईएमए ने अपने बयान में कहा है, कोरोना वायरस की दूसरी लहर में कोरोना से 420 डॉक्टरों की जान गई है इसमें दिल्ली के 100 डॉक्टर भी शामिल हैं. Also Read - COVID19 Cases Updates: देश में आज कोरोना के 2.57 लाख नए केस दर्ज, करीब 4200 मौतें हुईं

420 doctors including 100 in Delhi have lost their lives due to COVID19 in the second wave of the infection: Indian Medical Association (IMA)

— ANI (@ANI) May 22, 2021