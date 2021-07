COVID-19 Updates News: देश में आज रविवार यानि 4 जुलाई 2021 को COVID19 के 43,071 नए मामले आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 955 नई मौतों के बाद मौतों का आंकड़ा 4,02,005 हो गया है. कोरोना संक्रमण से ठीक 52,299 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है, इससे देश में सक्रिय मामलों की संख्‍या घटकर कुल 4,85,350 रह गई है. Also Read - मध्‍य प्रदेश में मेडिकल ऑक्सीजन के संकट के चलते 7 रातों तक सो नहीं सका था: CM शिवराज सिंह चौहान

केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने कहा, कोरोना वायरस के सक्रिय मामले कुल मामलों के 1.59% हैं. रिकवरी रेट बढ़कर 97.09% हो गया है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.34% है.

भारत में कोरोना संक्रमण की ताजा स्थिति: 4 जुलाई 2021

कुल मामले (Total cases): 3,05,45,433

कुल ठीक हुए ( Total recoveries): 2,96,58,078

सक्रिय मामले (Active cases): 4,85,350

कुल मौतें (Death toll): 4,02,005

कुल वैक्‍सीनेशन (Total Vaccination): 35,12,21,306

India reports 43,071 new #COVID19 cases, 52,299 recoveries, and 955 deaths in the last 24 hours, as per the Union Health Ministry.

Total cases: 3,05,45,433

Total recoveries: 2,96,58,078

Active cases: 4,85,350

Death toll: 4,02,005

Total Vaccination: 35,12,21,306 pic.twitter.com/ZcXWlo8Zzh

