बेंगलुरु: देश के अधिकांश राज्‍यों में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता हुआ दिख रहा है. इसी क्रम में दक्षिण राज्‍य कर्नाटक में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 45 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें पांच महीने की एक बच्ची भी शामिल है. इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 750 हो गई है. राज्‍य में अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण ने 30 लोगों की जान ले ली है.

बता दें कि इससे एक दिन पहले गुरुवार कर्नाटक में को 12 मामले सामने आए थे.

कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने अपने अपडेट में कहा कि गत शाम से आज दोपहर तक 45 नए मामलों की पुष्टि हुई है. अभी तक कोविड-19 से 750 लोग संक्रमित पाए गए हैं. इनमें से 30 लोगों की मौत हो गई और 371 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

45 new #COVID19 positive cases have been reported from 5 PM yesterday to 12 noon today. Total number of positive cases in the state stand at 750, this includes 30 deaths & 371 discharges: Health Department, Karnataka pic.twitter.com/IAdM9qYQsc

— ANI (@ANI) May 8, 2020