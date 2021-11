Telangana, Sangareddy, Omicron, COVID19, COVID-19, Coronavirus, Corona, दुनियाभर में कोरोना वायरस के नए वारियंट ओमीक्रोन (Omicron) के डर के बीच भारत में कोविड-19 के संक्रमण के मामले सामने आए हैं. पिछले 24 घंटे में देश में कई जगह नए मामलों में कोरोना के सामूहिक संक्रमण के मामले सामने आए हैं. ताजा मामला तेलंगाना के संगारेड्डी जिला का है, जहां एक स्‍कूल की 45 छात्राएं और एक टीचर कोविड-19 से पॉजिटिव निकले हैं.Also Read - दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति ने चौथी लहर की चेतावनी दी, सभी प्रांतों में फैला कोरोना का Omicron वैरिएंट

संगारेड्डी जिले की डीएम और एचओ डॉ गायत्री ने बताया कि महात्मा ज्योतिबा फुले पिछड़ा वर्ग कल्याण स्कूल के 45 छात्रों और 1 शिक्षक अब तक COVID19 का परीक्षण सकारात्मक पाए गए हैं . डॉ. गायत्री ने बताया कि स्‍टूडेंट्स को आइसोलेशन में रखा गया है और उनका इलाज किया जा रहा है. Also Read - दक्षिण अफ्रीका के सभी राज्यों में फैला Omicron, राष्ट्रपति ने दी चौथी लहर की चेतावनी

45 students and 1 teacher of Mahatma Jyotiba Phule Backward Classes Welfare school have tested COVID19 positive so far: Dr Gayatri, DM &HO, Sangareddy District, Telangana pic.twitter.com/HsA7CBDOLx

— ANI (@ANI) November 29, 2021